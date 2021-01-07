Белорусский гидрометцентр предупредил о неблагоприятном погодном явлении 8 января. Оранжевый уровень опасности синоптики присвоили сильным снегопадам, которые ожидаются в пятницу во многих районах страны, в том числе - в Минске.В белорусской столице, по прогнозам Белгидромета, сильный снег начнется уже в ночь на 8 января. Утром снегопад продолжится при северном ветре и температуре воздуха минус 1-3 градуса. Умеренный снег в Минске будет идти весь день, вечер, а также целый следующие сутки, 9 января.Лишь к утру в воскресенье снег прекратится, а небо прояснится, и нагрянут сильные морозы: до минус 16-18 градусов. 10 января и в понедельник, 11 января, в Минске будет сохранятся очень холодная погода. Сильные морозы уйдут лишь днем во вторник, когда небо затянут тучи и снова пойдет снег.Такая же погода ожидается в Витебской и Могилевской областях, только с еще более низкими температурами - до минус 25 градусов ночью, а также в Брестском, Гродненском и Гомельском регионах - однако там будет значительно теплее.Судя по тому, что снегопады продолжатся все длинные выходные, оранжевый уровень опасности может сохраниться и на эти дни.Читайте также, сколько продержатся лютые морозы в Беларуси