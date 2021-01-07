Новый штамм коронавируса выявлен уже в 22 государствах Европы, сообщил 7 января представитель Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он признал, что мутировавшая версия SARS CoV-2 (VOC) распространяется быстрее предшественника, сообщает европейская пресса.Список стран, куда проник «британский» штамм опасной вирусной инфекции, не уточняется. Однако стало известно, мутировавший коронавирус уже выявлен в Латвии, в больнице Огре - это город в центральной части республики, в 250 километрах от границы соседней Беларуси. Стало известно, что новым штаммом ковида заразились и пациенты, и врачи огрской больницы.На этом фоне министра здравоохранения Латвии решено было отправить в отставку. Поводом стало отсутствие у главы Минздрава республики конкретного плана по вакцинации населения от COVID-19, пишут латвийские СМИ.О выявлении мутанта-коронавируса в Беларуси пока не сообщалось. По официальной информации, заболеваемость сохраняется на одном уровне: около 1800 новых случаев в сутки.