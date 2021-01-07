Серьезная авария случилась вечером 7 января на Минской кольцевой автодороге. Двигаясь со стороны ул. Франциска Скорины, 37-летний водитель Volvo, при выборе скорости не учел дорожные и погодные условия. Поэтому мужчина не справился с управлением и въехал в осветительную мачту. Машина снесла столб, который упал на переднюю часть автомобиля, оказавшегося в кювете. Итог ДТП: Volvo превратилась в груду металла.Несмотря на серьезные повреждения авто, водитель и 33-летняя женщина-пассажир остались живы. Их доставили в больницу для осмотра. Все обстоятельства дорожного происшествия пока устанавливаются, сообщает ГАИ Мингорисоплкома.Там напомнили о необходимости выбора скорости с учетом погодных условий. На ближайшее время синоптики установили оранжевый уровень опасности из-за обильных осадков - сильных снегопадов.