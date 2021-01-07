Необычное блюдо дегустировали в Могилеве на городском празднике по случаю Рождества Христова. В парке Подниколье горожанам предлагали попробовать колбасу с рекордным весом в 115 килограммов.Почему именно такая нестандартная масса продукта? Дело в том, что на днях Могилевский мясокомбинат праздновал свое 115-летие. По случаю этой даты предприятие и пригласило горожан на дегустацию самой большой колбасы собственного производства.- Очень вкусная, похожа на домашний сальтисон, если кто-то знает, более старые люди. Очень понравилась, с сыром, - рассказали после дегустации в эфире телеканала СТВ.Кроме юбилейной колбасы участникам праздника предлагали бесплатно попробовать и кашу, горячий чай - это было очень кстати, ведь погода началась по-настоящему зимняя, выпал первый снег.