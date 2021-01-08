Три женщины в Могилеве поймали вора. Это произошло в одном из продовольственных магазинов. Молодой мужчина зашел в магазин и начал складывать за пазуху бутылки спиртного. Потом он добавил туда еще и продукты.-Внимательные продавцы заметили это и нажали на тревожную кнопку, - рассказали в Ленинском отделении Департамента охраны Могилева. – Три женщины на выходе из магазина помешали злоумышленнику уйти и удерживали его, пока не приехали сотрудники правоохранительных органов.Оказалось, что мужчина – местный житель, ранее неприятностей с законом он не имел.-Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, по факту грабежа возбуждено уголовное дело, - уточнили в Департаменте охраны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Борисове сын украл у матери сбережения. Вот что он сделал с ними за три дня.