О том, что в Осиповичском районе на днях проходило поисковая операция в лесу, проинформировала БелТА в пресс-службе МЧС.В лесном массиве потерялись 18-летний парень с 9-летней сестро. О пропавших в лесу детях спасателям сообщили 6 января около 14.15 часов.- В поисковых работах были задействованы сотрудники МВД и МЧС, а также местное население, - прокомментировали в пресс-службе.Найти «потеряшек» в лесу удалось быстро. Около 14.23 часов детей оперативно обнаружили, медпомощь им не понадобилась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Выпрыгнул из окна больницы и сбежал»: в Ляховичах спасатели с собакой искали подростка.Его нашли в 12 километрах от города лежащим в поле (подробности).В лесу под Добрушем 3 января пропали мужчина и 22-летняя девушка.На поиски подняли местных спасателей и сотрудников лесничества (подробности).