Сотрудники МЧС достали мужчину из Свислочи в Минске. Это произошло 7 января. Около половины двенадцатого днем в службу 101 позвонил очевидец и рассказал, что напротив дома по улице Фрунзе 2а в реке тонет человек.-К месту происшествия направилась группа спасения на воде МЧС и спасатели ОСВОДа,- рассказали в пресс-службе МЧС.За считанные минуты спасатели прибыли на место. Оказалось, что мужчина уже ушел под воду. Он находился в десяти метрах от берега, на глубине около 2,5 метра. В 11.38 сотрудники МЧС с помощью спасательной веревки достали мужчину из воды и передали медикам. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, но сохранить жизнь мужчине не удалось. В 12.08 медики констатировали его смерть.На вид мужчине было около 60 лет. Кто он, как и почему оказался в реке, устанавливается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За последние дни спасателям несколько раз приходилось искать пропавших детей. В Осиповичском районе в лесу потерялись брат с сестрой. А в Ляховичах со служебной собакой искали мальчика, который сбежал из больницы. Вот где его нашли.