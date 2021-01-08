О том, что самым богатым человек в мире стал Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, сообщило CNBC. Состояние американского бизнесмена превысило 185 миллиардов долларов, продемонстрировав невероятно стремительный рост даже в год пандемии, подсчитал Bloomberg.В четверг, 7 января, очередное повышение стоимости акций «Теслы» позволило Маску обойти ближайшего конкурента - предпринимателя и главу Amazon.com Джеффа Безоса, который считался самым богатым в мире человеком с 2017-го года.Интересно, что 2020-ый год Маск встречал с капиталом примерно в 27 миллиардов долларов (всего) и входил в топ-50 богатейших людей планеты. Однако спустя полгода, 14 июля, он был уже среди 10 самых богатых людей во всем мире по версии Forbes. А еще через неделю Маск стал пятым среди мировых богачей.Напомним, в сентябре 2019-го года Александр Лукашенко заявил, что у него есть топовая модель «Теслы» и добавил, что авто ему подарил сам Илон Маск. Позже американский бизнесмен официально опроверг эту информацию, заявив, что он ничего не дарил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Американский бизнесмен Илон Маск спросил, чем можно помочь Беларуси.В ответ на сообщение его попросили публично осудить насилие (подробности).Самые богатые и бедные в Беларуси: Солигорский район обошел по зарплатам столицу, а самым бедным районом стал Миорский.Рассказываем, работники каких районов Беларуси в декабре получили более 1000 рублей, а каких обделили (подробности).