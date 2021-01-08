Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что заявлял Александр Лукашенко, посещая 7 января православный храм.Так говоря о протестах и информационных войнах, он прокомментировал события в США, пишет БелТА. Лукашенко осудил штурм Капитолия в Вашингтоне:- Цитадель мировой демократии, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто, - удивился Лукашенко и добавил. - Хотя, в этом есть некая справедливость со стороны Трампа.Затем он заметил, что беспорядки это плохо, как и то, что при этом могут погибнуть люди.- Плохо, когда идут на штурм и гибнут люди, - заметил он.И продолжая протестную тему, Лукашенко перешел и на белорусские события, заявил, что надо успокоиться и «той небольшой кучке», которая, по его словам, ходит по выходным в Минске.- Я вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры, - заключил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В США сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса: есть погибшие.Протестующие сорвали утверждение итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден (подробности).Назван самый богатый человек в мире. Раньше Лукашенко говорил, что получил от него подарок.По данным Bloomberg состояние самого богатого в мире человека составляет более $185 миллиардов (подробности).