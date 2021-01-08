О погоне за нарушителем в первые часы нового года рассказали в пресс-службе УВД Гомельского областного исполкома. Это произошло в Гомеле 1 января. Около 02.20 ночи гаишники в районе автозаправки на улице Олимпийской увидели «старого знакомого»: водителя, который раньше несколько раз привлекался за нарушение требований остановки. Мужчина на «Шкода Суперб» ехал в сторону улицы Крупской и в этот раз так же проигнорировал законные требования правоохранителей. Началась погоня.Водитель, преследуемый машиной ГАИ, поехал в направлении деревни Поколюбичи. В какой-то момент гаишники потеряли машину нарушителя из виду. Недалеко от деревни Хальч машина была обнаружена, но водитель на тот момент уже сбежал.- Инспекторы долгое время не покидали данную территорию, чтобы найти и задержать правонарушителя. И под утро, примерно в 05.20 часов, водитель вернулся, сел в машину и поехал в сторону Гомеля. На встречке он увидел машину ГАИ, развернулся и снова попытался уйти, - прокомментировали в пресс-службе.Нарушитель проехал небольшое расстояние, свернул в поле, где машина засела. Мужчина попытался убежать, но инспекторы его догнали и задержали.- Нарушителем оказался 37-летний бесправник-гомельчанин. Он не раз привлекался к ответственности и всегда отвечает правоохранителям однозначно: «Ездил и буду ездить». За новое правонарушение в отношении него составлен ряд административных протоколов, гомельчанину грозит административный арест, - уточнили в УВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Гомеле несовершеннолетний подросток вместе с друзьями угнал машину с автомойки.Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения (подробности).Стало известно, из-за чего в Германии полиция задержала дальнобойщика из Беларуси.У правоохранителей есть подозрения, что водитель был под воздействием психотропов (подробности).