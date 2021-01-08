Курс биткоина превысил свой исторический максимум, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на сервис CoinMarketCup, который подсчитывает среднюю стоимость криптовалюты на бирже. 7 января биткоин впервые превысил отметку $38 тыс. К 15:54 его курс составил $38 012 (+9,14% за сутки).С начала 2021 года курс биткоина продолжает расти. Всего за семь дней эта криптовалюта подорожала более чем на 30 процентов.Что же касается других криптовалют, то наибольший рост курса за неделю из основных криптовалют показывает Etherium, оценивающийся в $1222,92 (62,55 процента, рост за сутки — 6,04 процента), сообщает издание.Напомним, за курсом криптовалюты следит Александр Лукашенко. Об этом он заявил 5 января во время посещения предприятия «Горизонт». Лукашенко отметил, что в Беларуси в условиях запуска АЭС перспективной может оказаться идея строительства ферм по майнингу.-Можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту, - сказал Александр Лукашенко.