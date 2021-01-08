В сети на YouTube 7 января появился новый видеоролик Макса Коржа. Исполнитель записал трогательное поздравление «С праздниками, родные!». В видео певец небанально поздравил своих фанатов с новогодними праздниками и порассуждал о жизни, борьбе и целях.Довольно философски Макс Корж заметил на шквал плохих новостей в 2020-ом году: «Если посмотреть скептически, лучше не рождаться на эту землю. Но мы уже здесь и идем каждый по своему пути». Он заметил, что конец года - это «далеко не счастливый финал» и подчеркнул, что все мы увидим еще много «интересного» в кавычках. Но пожелал не опускать руки: путешествовать, вдохновляться, увлекаться, а не сидеть в гаджетах…В ролике Корж также отдельно обратился к белорусам, пожелав, чтобы исполнилась общая мечта всего народа.- Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, - у людей появилась общая мечта - сделать свою страну лучше, чем она есть, - заметил артист.И пожелал, чтобы белорусы по-прежнему держались вместе, но и смогли найти «наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты».- Желаю продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации - ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей, - сказал Корж, сделав акцент на слово «товарищей».Ролик в сети уже посмотрели свыше 137 тысяч пользователей, у него более 35 тысяч лайков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Взорвавший ТикТок «August», и, конечно, песни Коржа: Стало известно, что слушали белорусы в 2020 году.Яндекс-Музыка подвела итоги года для слушателей из Беларуси (подробности).Очевидцы рассказали, как в Минске силовики завели Макса Коржа в бус.У певца проверили телефон - на какие каналы он подписан (подробности).В свой день рождения Макс Корж выпустил на YouTube клип на трек «Ее виной».Силовики, военная техника и вся Грушевка - о чем клип? (подробности).