Уроженка Барановичей Светлана, которая несколько лет живет в другой стране, а в Беларусь приехала в гости к родителям, рассказала, как ее пытались обмануть телефонные мошеники. Историю рассказывает intex-press.by.Мошенники позвонили Светлане с минского стационарного номера на вайбер. На экране высветился логотип Беларусбанка. Девушка не успела ответить, а когда перезвонила на пропущенный номер, трубку поднял молодой человек, который представился сотрудником Беларусбанка.Мужчина несколько минут «заговаривал зубы» девушке – говорил очень быстро, сыпал финансовыми терминами, не связанными друг с другом, пытаясь выяснить, сколько у нее денег на карте и есть ли карточки других банков. У Светланы нет карточек белорусских банков, и она решила подыграть мошеннику – сказала, что карта есть и на ней лежит 800 рублей. Обрадованный «банковский работник» тут же сообщил, что с ее карты только что сняли 80 рублей, и поскольку транзакция была проведена в Витебске, где Светлана обычно не бывает, это показалось подозрительным. Девушку «переключили на старшего сотрудника». Второй мужчина начал убеждать девушку, что если она хочет сохранить свои деньги, должна сказать ему данные карты.Когда девушка сказала, что у нее нет и не было белорусских карточек, а значит, никаких транзакций с них никто произвести не мог, мошенники ответили ей нецензурной бранью и бросили трубку. Такие же звонки поступали ее брату и его жене, которые живут в Барановичах.Когда девушка попыталась выяснить, с какого номера ей звонили, оказалось, что высветившийся белорусский стационарный номер мошенники использовали в мессенджере вместо имени, а настоящий номер, с которого звонили – российский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Шестеро жителей Украины попались на вишинге – они выведывали данные карт у белорусов и похищали их деньги. ПОДРОБНОСТИ.