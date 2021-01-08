О том, что МАЗ отправил в Сочи новую модель автобуса для его тестирования, сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу посольства Беларуси в России.Новый пассажирский автобус (модель МАЗ 303065 - Ред.) будут испытывать на базе предприятия «Сочиавтотранспорт». Это самый первый образец новой модели, и оснащен он массой полезных функций.- Так автобус в автобусе есть оборудование для обеззараживания воздуха, светодиодная информсистема для пассажиров и бесконтактной системой оплаты проезда. А для водителя: аппаратура спутниковой навигации, системы видеонаблюдения и определения состояния водителя, - прокомментировали в пресс-службе диппредставительства.Начнут белорусский автобус тестировать по краснополянскому маршруту №105-э, а затем пустят в Сочи и на городские маршруты №12 и №17.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:МАЗ представил автобус третьего поколения: похожий на зубра и рассчитанный на рынок ЕС.Батареи электробуса разместят на крыше, а внутри станет комфортнее, просторнее и появятся зарядки (подробности).В Минске билет на городской автобус можно будет купить по мобильнику без сканирования QR-кода.О нововведении рассказали в «Минсктрансе» (подробности).