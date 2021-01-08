В среду, 6 января, пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале «Разыскивает милиция» сообщала о том, что в Минске пропала 14-летняя Анна Волнова. Сообщалось, что разыскиваемая школьница уже не в первый раз сбегала из дома.При этом пропала несовершеннолетняя девочка еще 4 января. Она ушла из квартиры около 16.00 часов и с тех пор не появлялась и не давала о себе знать. Родные обратились в милицию.В среду, 6 января, милиционерам удалось найти пропавшую школьницу. Девочка все это время была у своих знакомых в Минске. Убедившись, что с ней все в порядке, ее возвратили домой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Брат с сестрой потерялись в лесу в Осиповичском районе.На поиски детей в лесном массиве подняли милицию, МЧС и местных жителей (подробности).«Выпрыгнул из окна больницы и сбежал»: в Ляховичах спасатели с собакой искали подростка.Его нашли в 12 километрах от города лежащим в поле (подробности).