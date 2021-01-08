Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве пенсионера в Дятловском районе.Трагедия произошла вечером 25 октября 2020 года. 63-летний житель деревни Савичи пришел в гости к соседу, они начали распивать спиртное. Из-за чего между мужчинами возник конфликт, хозяин дома позже так и не смог объяснить. В ходе конфликта он стал избивать пенсионера, а когда увидел, что тот перестал двигаться, сам вызвал скорую. Когда приехали медики, они констатировали, что гость скончался от полученных травм.Задержанный раньше был не раз судим, причем в начале 2020 года его судили за то, что он избил этого же пенсионера.-По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Тушинская.