В пятницу, 8 января, пресс-служба Минздрава в телеграм-канале опубликовала обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.Так стало известно, что за сутки еще у 1 тысячи 805 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число заразившихся с начала пандемии – 208 тысяч 601 человек с «ковидом».При этом увеличилось и число тех, кто переболел коронавирусом. Из больниц за сутки были выписаны еще 2 тысячи 177 пациентов.- Всего, с начала пандемии, в Беларуси выздоровели 190 тыся 966 пациентов, у которых ранее был положительный тест на коронавирус, - прокомментировали в Минздраве.К сожалению, обновилась и статистика по смертности - за сутки умерли еще 9 человек. Всего за время пандемии скончались 1 тысяча 498 пациентов.Растет и число тестов: за сутки проведено еще 21 тысяча 963 теста. А за все время более 4,11 миллиона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Медики: у тех, кто перенес ковид в легкой форме, он может перейти в хроническую. И вот почему.После амбулаторного лечения каждый третий в течение нескольких месяцев нуждается в посторонней помощи (подробности).ВОЗ официально: «Британский» штамм коронавируса выявлен уже в 41 стране.Новая разновидность коронавируса обнаружена в пяти из шести регионов ВОЗ. Но появился и другой «новый штамм» (подробности).