Почему одним людям телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, звонят по нескольку раз, а другие такого сомнительного внимания не удостоились ни разу? Мнение экспертов по этому поводу публикует tvzvezda.ru.Мошенники обычно используют для сбора номеров два канала. Первый – это «слитые» номера телефонов клиентов банка, платежных сервисов и интернет-магазинов. Часто такие базы данных продают на специализированных ресурсах. Второй канал – автоматический сбор номеров телефонов, которые в сети находятся в открытом доступе. Так что, если вы опубликовали свои контактные данные на странице в социальной сети или номер вашего мобильного выложен на сайте вашей организации, вероятность того, что вами заинтересуются мошенники, возрастает.Добыв номер телефона человека, мошенники сопоставляют его с другими базами данных, уточняют имя и другие сведения личного характера. Иногда им удается выяснить, услугами какого банка пользуется человек.«Предотвратить звонки мошенников можно, например, с помощью точечной блокировки: если вам последовательно звонят с одного или нескольких телефонных номеров. Другой способ - заблокировать все неизвестные номера с помощью специальных программ на iOS или Android. Однако в этом случае звонки можно будет получать только с номеров, которые есть в адресной книге телефона, например, и пропустить звонок курьера из магазина», - сообщает издание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот что рассказала уроженка Барановичей о том, как ее пытались обмануть телефонные мошенники. ПОДРОБНОСТИ.