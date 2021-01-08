Рано утром 8 января в Минске на улице Есенина спасатели не дали девушке упасть с четвертого этажа.Сообщение о том, что в окне четвертого этажа одного из домов висит девушка, поступило в 7.29. Когда подразделения МЧС прибыли по вызову, оказалось, что молодая женщина стоит на балконе на четвертом этаже с внешней стороны.-Для страховки от падения и поддержания ее на балконе работниками МЧС была установлена автолестница. Далее спасателями при содействии знакомого пострадавшей женщина была перемещена внутрь помещения, - рассказали в пресс-службе МЧС.Девушку осмотрели медики, было принято решение ее госпитализировать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:История спасения с трагическим концом: в Минске из реки достали мужчину, но реанимационные мероприятия не дали результата.