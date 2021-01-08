О том, что происходит в Соединенных Штатах на утро пятницы, 8 января, проинформировало агентство «РИА Новости» в официальном телеграм-канале.Так шеф-полиции Капитолия в Вашингтоне Стивен Сунд заявил о том, что подает в отставку. К слову, некоторые американские политики уже заявили, что проникнуть в здание протестующим в некоторых случаях помогали сами охранники-полицейские и есть видеодоказательства этого.Ранее заблокированному в соцсетях действующему президенту США Дональду Трампу вернули доступ в твиттер. Где он сразу опубликовал новый видеотвит, в котором обратился к демонстрантам и гражданам страны. Трамп публично заявил, что осуждает беспорядки и пообещал, что их участники «заплатят» за это. Кроме этого, американский президент сказал, что на данный момент он намерен сосредоточиться на процессе передаче власти Джо Байдену, и призвал американцев к примирению.Кроме того, Дональд Трамп начал обсуждать возможность помилования самого себя до истечения президентского мандата 20 января. Чтобы избежать преследования после этого со стороны своих политических противников.Первые народные мемориалы появились в США - напротив здания Капитолия разместились плакаты с именами и фотографиями погибших во время беспорядков. При этом готовится «оборона» главного здания американского Конгресса: вокруг него создаются укрепления из бетонных блоков и металлического ограждения.Среди других чиновников, которые заявили об отставке, Бетси ДеВос, министр образования США. Она сказала, что штурм протестующими Капитолия стал лично для нее «поворотным моментом», после чего она готова покинуть свой пост.В пресс-службе полиции Капитолия проинформировали, что скончался их сотрудник, пострадавший во время беспорядков.Уже предъявлены обвинения 55 гражданам в связи с массовыми акциями.Еще ФБР объявило вознаграждение в 50 тысяч долларов за помощь в обнаружении лиц, которые установили 6 января в штаб-квартирах республиканцев и демократов в Вашингтоне в день беспорядков самодельные взрывные устройства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко осудил штурм Капитолия и гибель людей во время беспорядков в Вашингтоне.Но сказал, что в этом есть и «некая справедливость со стороны Трампа» (подробности).Назван самый богатый человек в мире. Раньше Лукашенко говорил, что получил от него подарок.По данным Bloomberg состояние самого богатого в мире человека составляет более $185 миллиардов (подробности).