В США умер медик, который накануне получил вакцину от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.56-летний врач получил прививку 18 декабря. Через 16 дней он умер. У мужчины ранее не обнаруживали никаких заболеваний, он вел активный образ жизни, не курил, алкоголь употреблял изредка.Супруга умершего медика считает, что его смерть была на сто процентов связана с вакциной. В то же время пресс-служба фирмы Pfizer, производителя вакцины, обнародовала заявление, что прямой связи между вакцинированием и смертью медика пока не выявлено.Через три дня после вакцинирования у врача на руках и ногах появились красные пятна. Его обследовали и диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру. При этом заболевании организм принимает тромбоциты за чужеродные тела и начинает их атаковать. 3 января мужчина умер от кровоизлияния в мозг.Ранее сообщалось о смерти женщины-медика из Португалии, накануне она также получила вакцину от коронавируса.