В пресс-службе МЧС рассказали о последствиях неблагоприятных метеоявлений в Беларуси 7 января. Так по всей территории республики выпали обильные осадки. Максимальные сугробы высотой в 25 сантиметров образовались в Слуцком районе на Минщине.При этом заторов на автотрассах зарегистрировано не было. Хотя вытаскивать авто из «снежного плена» спасателям все же пришлось. В Могилевской и Гродненской областях автомобилисты вызывали МЧС на помощь.- Из снежных заносов подразделения МЧС высвобождали 1 легковое авто и 3 грузовика, - прокомментировали в пресс-службе.Трижды спасатели выезжали также, чтобы убрать с проезжей части упавшие деревья. Это произошло в Брестской и Минской областях, при этом, к счастью, никто не пострадал.В «Белэнерго» рассказали, что в течение суток 7 января из-за непогоды периодически без электричества оставались 135 населенных пунктов.- Отключения оперативно устраняют аварийные бригады. По состоянию на 06.00 утра 8 января без электроснабжения оставались 77 населенных пунктов. При этом из-за нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения никто не пострадал, - добавили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посмотрите на этих парней и на то, с чем им пришлось бороться. Как гродненские и минские энергетики пришли на помощь витебским.И до, и после нового года на Витебщине из-за погодных условий было много отключений электричества (подробности).Синоптики рассказали, каким был прошедший декабрь 2020 года в Беларуси: где было холоднее, а где зима так и наступила.А вы как чувствуете, далеко ли погода в декабре была от климатической нормы? (подробности).