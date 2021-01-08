В Борисовском районе поймали серийных похитителей топлива. Их взяли с поличным, когда мужчины сливали топливо с российского большегруза. Это произошло на неохраняемой стоянке около АЗС на трассе М-1, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.Пострадавший дальнобойщик спал, когда злоумышленники слили с его машины 250 литров солярки. Когда водитель это обнаружил, не успел он позвонить в милицию, как воришек задержали.Оказалось, что в это время неохраняемые стоянки вдоль трассы отрабатывали оперативники уголовного розыска Борисовского РУВД – у них уже была информация, что в этой местности у спящих дальнобойщиков кто-то ворует топливо. Трое мужчин, таскавших канистры от фуры, вызвали подозрение. Пока милиционеры наблюдали за ними, злоумышленники облюбовали еще одну фуру, но потом передумали и попытались скрыться. В это время их задержали. Похищенное топливо вернули дальнобойщику.Действиям задержанных дается правовая оценка.