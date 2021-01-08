Мужчина провалился под лед на озере Петровское в Глубокском районе 7 января, его спасли очевидцы. Об этом сообщили в МЧС.Спасатели получили информацию о провалившемся под лед человеке вблизи деревни Петровщина около часа дня.На место прибыли сотрудники МЧС, однако на поверхности воды никого не нашли. Оказалось, что мужчине повезло, его вытащили прохожие.Провалившийся рыбак – мужчина 1974 года рождения, его передали бригаде скорой помощи, которая прибыла на место ЧП. Его осмотрели врачи и доставили в больницу. У мужчины общее переохлаждение.В МЧС добавили, что толщина льда на озере – всего лишь три сантиметра.Читайте также:Тело рыбака нашли в полынье жители Полоцкого районаОн ловил рыбу на озере Яново и в какой-то момент провалился под лед (подробности).Трагедия в Дрогичинском районе: 31 декабря женщина обнаружила в колодце тело отцаСейчас следователи выясняют, как погиб сельчанин (подробности).Два человека утонули в озере в Вилейском районеОдного из них пока не нашли, поиски продолжаются (подробности).