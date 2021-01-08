Очередной протараненный столб из-за непогоды в Минске: на этот раз в осветительную мачту въехал «Фольксваген Транспортер» на улице Железнодорожной. Это произошло 8 января.- 28-летний водитель при выборе скорости не учел дорожные, погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, - сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. - После ДТП водитель микроавтобуса и 22-летний пассажир доставлены в больницу для осмотра.Почти одновременно другой дорожный инцидент из-за снегопада случился на этом же участке дороги. Буквально через несколько минут после первой аварии 25-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил двух пешеходов, которые были на остановке общественного транспорта.53-летнего мужчину с травмами пришлось забрать в больницу, а второй пешеход, к счастью, остался цел. Водитель тоже не пострадал.