В российском Санкт-Петербурге, в аэропорту «Пулково» 29 декабря задержали члена стачкома предприятия «Беларуськалий», электрослесаря Андрея Прилуцкого. 30 декабря суд удовлетворил ходатайство об аресте белоруса до 6 февраля, чтобы произвести экстрадицию. Сейчас он в СИЗО.Дело в том, что мужчину задержали по запросу из Беларуси: на родине его обвиняют в насилии в отношении сотрудников милиции и могут отправить за решетку на срок до шести лет, сообщает БелаПАН со ссылкой на ресурс «Медиазона».В информации приводятся слова адвоката Андрея Федоркова, который защищает Прилуцкого. По сведениям адвоката, 9 августа, после президентских выборов, Прилуцкий заметил на улице Солигорска группу людей в балаклавах, которые избивали пожилого человека. Мужчина подбежал к ним и заслонил собой жертву - в ответ его избили и задержали.Прилуцкого обвинили в участии с несанкционированном митинге и отправили за решетку. Он вышел на свободу и продолжал находиться в Солигорске, но вдруг в ноябре его стали вызывать на допросы по делу о насилии к двум милиционерам 9 августа, рассказал защитник.В начале декабря Прилуцкий присоединился к стачкому «Беларуськалия», после уехал в Россию в поисках работы.