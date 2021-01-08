Более 25 тысяч человек задержаны в Беларуси в ходе протестов с 9 августа по 31 декабря. Такие данные опубликованы на сайте незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».Волонтеры центра отметили, что количество приблизительное, поскольку официальная информация отсутствует в открытом доступе.Правозащитники добавили, что не менее чем 381 человек во время задержания был избит или сильно избит. Пять человек погибли, не менее десяти получили огнестрельные ранения.Всего же в стране, по данным центра, за пять месяцев прошлого года проведено не менее 26 тысяч 577 задержаний, задержаны 25 тысяч 326 человек (некоторых задерживали не один раз).Волонтеры отметили, что в числе задержанных были не менее 170 несовершеннолетних и как минимум 295 человек старше 60 лет.Большая часть задержанных – это люди в возрасте от 19 до 40 лет (таких свыше 10 тысяч 500 человек).В судах вынесли не менее 6 тысяч 886 постановлений об арестах и 3 тысячи 889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП. В некоторых случаях – по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП.Предупреждения судьи выносили только в 87 случаях. Кроме того, число прекращенных дел не превысило 20-ти.Правозащитники добавили, что с 9 августа по 31 декабря 2020-го участники акций протеста отбыли 83 тысячи 6 суток административного ареста, заплатили 1 800 000 рублей штрафов.В основном людей наказывали 15 сутками административного ареста (2 тысчи 230 случаев), а штрафы чаще всего составляли 10, 20 и 30 базовых.Читайте также:Правозащитники назвали количество осужденных по «политическим делам» в Беларуси в 2020-мТакже они рассказали, кому назначили самое жесткое из всех вынесенных по политическим делам наказание (подробности).Правозащитники признали политзаключенной гражданку Швейцарии, которая сорвала балаклаву с омоновцаПо мнению правозащитников, действия были совершены по неосторожности и не являются преступными (подробности).Правозащитники: несовершеннолетних студентов избили силовикиМолодые люди обратились в больницу, где им диагностировали травмы (подробности).