Архиепископ Тадеуш Кондрусевич и епископ Казимир Великоселец вместе проведут торжественную мессу в Минском архикафедральном костеле Святой Девы Марии. Об этом сообщается на сайте catholic.by.– Святая Месса начнется в Минском Соборном Храме (пл. Свободы, 9) 24 января в 13:00. Одновременно на католическом портале будет прямая трансляция этого праздника, – отмечается в сообщении.Напомним, что 3 января, когда архиепископу Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет, папа римский Франциск принял его прошение об отставке. Временно руководить архиепархией назначили епископа Казимира Великоселеца. Он стал Апостольским управляющим архиепископии на время до назначения преемника.Во время Святой Мессы 24 января прозвучит молитва благодарности за долгое служение Тадеуша Кондрусевича.При этом служба не будет инаугурацией Великоселеца.– Святая месса 24 января не является торжественной инаугурацией епископа Казимира Великоселеца, поскольку Апостольский администратор исполнял свои обязанности на освободившемся кресле с момента своего назначения и будет исполнять их в этом качестве до инаугурации нового митрополита, – сказано в сообщении на католическом портале.Читайте также:Патриарх Кирилл – белорусским властям: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществеОб этом архипастырь говорил в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» (подробности).Кто такой Казимир Великоселец, который возглавил католическую церковь в Беларуси после Тадеуша КондрусевичаПапа римский Франциск подписал прошение митрополита Кондрусевича об отставке и назначил апостольского администратора. Узнали, кто он и что это значит (подробности).Митрополит Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку: его прошение принял Папа Римский3 января 2021-го архиепископ вышел на пенсию (подробности).