В штурме Капитолия в Вашингтоне 6 января участвовали русскоговорящие сторонники Дональда Трампа, пишут пользователи соцсетей. Русскую речь, в частности, слова «давай, быстрее!», «смелее!» услышали на видео с кадрами прорыва в здание.А некоторые русскоговорящие жители США сами рассказали на видео о своем участии в протестах в Вашингтоне. На канале от имени детектива Стива Дудника автор говорит о своих чувствах после неудавшегося захвата Капитолия:- Больно и обидно, что нас так сливают!Колоритный мужчина называет себя одним из патриотов США и обсуждает протесты с другими участниками событий - тоже русскоговорящими людьми. Кроме того, речь идет и о «ребятах из Казахстана», которые «зашли внутрь».Русские сокрушаются о том, что «толпа могла снести Вашингтон, могла взять власть в руки, люди были настроены». Участники протестов разочарованы Трампом: «к сожалению, никакого призыва не было».Читайте также:Что происходит в США 8 января: Трамп осудил беспорядки, чиновники подают в отставку, Капитолий ограждают стеной