Сильный снегопад обрушился на Минск накануне вечером, сотрудники коммунальных служб работают в усиленном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».– Минск заметает: коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На улицы столицы выведено более 620 единиц снегоуборочной техники. Расчищают Минск от снега порядка 650 сотрудников коммунальных служб, – сказано в сообщении.По предварительным прогнозам, снег прекратится только в субботу вечером.Как рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горрмеавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин, коммунальщики были готовы к снегопаду, поскольку он прогнозировался.– Отработали основные маршруты. Конечно, снег не прекращался, поэтому работаем и день, продолжаем работать. Пока снег не прекратится полностью, его убрать невозможно, – добавил он.Добавим, что синоптики объявили 8 января оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного снегопада. Он уже привел к нескольким ДТП в Минске.Читайте также:МЧС о непогоде 7 января: спасатели вытаскивали машины из снежных заносов и убирали упавшие деревья с дорогиСтало известно, с какими последствиями сильных снегопадов столкнулись в Беларуси спасатели и энергетики (подробности).