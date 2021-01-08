На 65-году жизни умер болевший коронавирусом Михаил Сазонов. Он известен тем, что был в команде Александра Лукашенко во время его первой избирательной кампании, а с 1994 года работал в Администрации президента, в том числе был первым заместителем главы АП.Сазонов ушел из жизни после продолжительной болезни сердца - последних два месяца он лежал в кардиодиспансере, вдобавок заразился там коронавирусом, сообшает tut.by со ссылкой на вдову Раису Дашкевич.В советское время Сазонов работал в милиции, занимал должность замначальника республиканского управления по борьбе с экономической преступностью, а с 1993 года вошел в состав антикоррупционной комиссии Верховного Совета (так тогда назывался парламент Беларуси), которую возглавлял Лукашенко. В его штабе Сазонов был одним из руководителей.Его карьера в государственных структурах завершилась в 2000-м году, когда Сазонов ушел в бизнес с должности помощника президента.