Исследователи из Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) в Великобритании официально подтвердили, что коронавирус способен перейти в затяжную стадию. Эксперты также назвали соответствующие симптомы, сообщает Express.Ученые утверждают, что затяжной COVID-19 длится более 12 недель, однако диагностировать его сложно, потому что симптомы очень разнятся.К примеру, у пациента может появиться боль в грудной клетке, может участиться сердцебиение, человек может испытывать постоянное недомогание, а также страдать от кашля.Эксперты отметили, что при таком состоянии в организме могут проявляться неврологические симптомы. В частности, нарушение сна или головокружение.Кроме того, пациенты с подтвержденным диагнозом затяжной COVID-19 рассказывали о проблемах желудочно-кишечного тракта, также жаловались на боли в мышцах и суставах, у них появлялась сыпь на коже.Такие симптомы могут проявляться у инфицированного коронавирусом пациента довольно длительное время, даже если кажется, что самая тяжелая фаза болезни отступила и человек выздоровел.Читайте также:Стало известно, на какой день восстанавливается обоняние после коронавирусаПо словам ученых, чаще всего обоняние пропадает у больных легкой формой COVID-19 (подробности).Вируслог назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавирусаЭта мутация вируса выявлена в Нигерии в декабре 2020-го года (подробности).Ученые нашли подавляющее коронавирус веществоПо их словам, оно влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2 (подробности).