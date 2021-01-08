Два ДТП со смертельным исходом произошли в Пинске и Смолевичском районе. Там погибли пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.По предварительным данным, авария в Пинске произошла 7 января примерно в 20.30 на ул.Первомайской. Там 22-летний водитель Renault Megane сбил 49-летнего мужчину, который пресекал дорогу по регулируемому переходу на красный свет.Второе ДТП также произошло накануне вечером, примерно в 20.15 в Смолевичском районе недалеко от деревни Плиса.– 27-летний водитель «Рено Сандеро», двигаясь в направлении г.Смолевичи, совершил наезд на 44-летнего местного жителя, который находился на проезжей части, – рассказали в МВД.По предварительной информации, водитель был трезв, а пешеход находился под действием спиртного, он также не был обозначен световозвращающим элементом.В МВД добавили, что оба пешехода умерли на месте ДТП от полученных травм.В связи с этим в ГАИ призвали и водителей, и пешеходов быть особенно внимательными на дороге. Автовладельцам стоит выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений, снижать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами.Пешеходам стоит переходить дорогу по переходу и только на зеленый свет светофора, убедившись в том, что это безопасно. Кроме того, нужно обозначить себя световозвращающими элементами в темное время суток.Читайте также:Два ДТП на одной дороге: в Минске авто въехало в остановку и сбило пешеходовА за несколько минут до того микроавтобус протаранил столб (подробности)Тонувшего в озере рыбака в Глубокском районе спасли очевидцыКогда спасатели прибыли на место, то на поверхности воды никого не нашли (подробности).