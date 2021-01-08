В Facebook появилась вакансия для белорусов. Популярная соцсеть ищет «специалиста по рыночным операциям в Беларуси», а на самом деле речь идет об адаптации ФБ под локальные особенности.В частности, сотруднику необходимо будет контролировать контент от белорусских пользователей соцсети, проверять сообщения о возможных злоупотреблениях, мониторить проблемы с учетными записями пользователей и в целом повышать поддержку для рынка Беларуси. Кроме того, в задачи специалиста входит решение тематических глобальных проблем.Требования к потенциальному кандидату: свободное владение письменным и разговорным белорусским языком, постоянная поддержка связи с местным сообществом в Беларуси, знание тонкостей белорусской культуры и общепринятых практик.Свободное владение английским языком тоже актуально: заявку по ссылке необходимо заполнить именно по-английски. Да и работать предстоит в ирландском Дублине. Именно там расположен офис компании. Занятость предлагается на полную ставку.