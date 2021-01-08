Теннисистка Виктория Азаренко показала, как приводит себя в форму после Нового года.Спортсменка опубликовала видео своей тренировки в Instagram и впечатлила подписчиков.– Я занималась и в 2020-м, так что ничего нового, – подписала кадры она.Бывшая первая ракетка мира показала несколько упражнений, судя по комментариям болельщиков, особенно впечатлила их тренировка с лампочками.– Где вы взяли такие огни, – спросили подписчики.Также болельщики пожелали ей стать чемпионкой в 2021-м и признались, что очень ждут ее на кортах.«Выглядит очень свирепо», «Красавица», «Хочу побольше таких видео», «Огонь», – высказали мнение подписчики о тренировке Азаренко.Читайте также:Надежда Скардино восхитила фанатов новым фото с сыномНекоторые поклонники подумали, что она их разыграла (подробности)Ольга Хижинкова умилила подписчиков в Instagram своим новым фотоПользователи назвали снимок очень вдохновляющим (подробности).