Бедой закончились гуляния на Рождество, 7 января, с употреблением алкоголя для 45-летнего гомельчанина: мужчина поднял горящую петарду и лишился всех пяти пальцев на руке. Это случилось вечером в четверг.- Праздничный день мужчина провел у своего знакомого, где распивал спиртное. Ближе к вечеру он пошел в магазин за очередной порцией горячительного, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома. - По дороге гомельчанин увидел компанию молодых людей, которые подожгли и бросили в сторону петарду.Все бы ничего, но черт подбросил в хмельную голову мысль: подобрать петарду и бросить ее в другую сторону. Однако мужчина не успел это сделать: пиротехническое изделие взорвалось прямо у него в руке.Пострадавшего доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи, где медики диагностировали травматическую ампутацию всех пальцев правой кисти. Мужчина госпитализирован.