Певица Наталья Подольска поделилась в Instagram новым фото с сыновьями и поздравила подписчиков с Рождеством.– С Рождеством, дорогие, – написала артистка.На кадрах она позирует на фоне праздничной инсталляции с двухмесячным сыном Ваней на руках и своим старшим наследником – пятилетним Артемием. Пользователи пришли в восторг от фото.«Наташа, очень символично! Вы с младенцем в праздник! Здоровья Вам и всей Вашей семье!», «Прекрасные», «Старший сын очень похож на папу», «Классные!!!С Рождеством вас!!!», – написали поклонники.Недавно Подольская удивила фанатов необычным платьем с двойной юбкой и пайетками.Читайте также:Виктория Азаренко впечатлила поклонников новым видео с тренировкиОни отметили, что спортсменка выглядит очень свирепо (подробности).Надежда Скардино восхитила фанатов новым фото с сыномНекоторые поклонники подумали, что она их разыграла (подробности)