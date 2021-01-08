Видео с последствиями ДТП у минского Комаровского рынка прислал в редакцию портала Onliner.by один из читателей. Сообщается, что 8 января около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX оказался в подземном переходе. Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности. Интересно, что номеров у машины нет - либо их сняли сразу после аварии.- 42-летний водитель автомобиля «Инфинити», двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны Богдановича, при совершении левого поворота на Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет, - сообщили в ГАИ.Похожая авария произошла в Минске в сентябре 2018 года: Mazda вылетела в подземный переход после столкновения с «Ладой». Позже появилось и видео с места ДТП. Эксперт об аварии на Сурганова, где машина влетела в переход, заявил: «Такие ДТП можно предотвратить только снижением разрешенной скорости».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор. Паркинг от эскалатора, по которому перемещаются люди, отделяет тоненькая стенка толщиной всего в полкирпичаДевушка на «Мерседесе» вылетела с пятого этажа паркинга. Авто упало на козырек торгового центра у столичного рынка Комаровка