На МКАД «Хонда» въехала в ограждение, развернулась и врезалась в «Тойоту» - пассажира выбросило из салона авто. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Инцидент произошел в пятницу, 8 января. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Хонда» находился 19-летний водитель. Он двигался по МКАД со стороны улицы Ауэзова в направлении улицы Машиностроителей. В какой-то момент при перестроении он не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате столкновения авто развернуло, и оно врезалось в «Тойоту». Из «Хонды» вылетел пассажир, так как не был пристегнут, - пояснили в ведомстве.Молодой человек был доставлен в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Два ДТП на одной дороге: в Минске авто въехало в остановку и сбило пешеходов.А за несколько минут до того микроавтобус протаранил столб. (подробности)Жесткое ДТП у Комаровского рынка: машина оказалась в подземном переходе!Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, как такое могло случиться. (подробности)