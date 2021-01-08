Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская встретилась с новым главой министерства иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, а также вице-министром Мантасом Адоменасом. Информацию об этом опубликовали на сайте Тихановской.- Литва озвучила сразу несколько направлений в дальнейшей поддержке Беларуси. Среди них - передача европейской вакцины от коронавируса под контролем офиса Тихановской и через представителя по медицине, который появится уже в скором времени. На данный момент ведутся переговоры о возможности реализации подобной помощи через получение так называемой вакционной визы в Литве, - написано в сообщении.Министр также подтвердил намерение Литвы продвигать и дальше санкции против режима Беларуси как на национальном, так и на международном уровнях.- Литва планирует вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто был причастен к фальсификации выборов в Беларуси и осуществлял иные преступления, - говорится в сообщении.Светлана Тихановская поблагодарила Литву за помощь, которая оказывается Беларуси.- Для нас очень важно, чтобы Литва упростила миграционные правила для белорусов в 2021 году. Из-за сложившейся ситуации, сотни граждан Беларуси вынуждены проживать на территории Литвы и других соседних стран. Важно учитывать потребность в медстраховке, временном виде на жительство, а также разрешении на работу и возможности легально находится в Литве, - заявила Тихановская.В пресс-службе экс-кандидата в президенты отметили, что Литва и далее намерена возбуждать уголовные дела, которые связаны с преступлениями.Помимо этого, в сообщении также отмечается, что Литва считает важным переименовать название Беларуси на литовском языке – вместо Балтарусии в Беларусь. Чтобы это произошло, белорусская сторона должна выступить с подобным предложением и его рассмотрит правительство Литвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Светлана Тихановская переболела коронавирусом. Где заразилась?Отмечается, что до этого бывшая кандидат в президенты Беларуси находилась на самоизоляции после декабрьского визита в Испанию. (подробности)Тихановская договаривается о поставках в Беларусь европейской вакцины от COVID-19.Бюджет Евросоюза, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки - но нужно согласие властей. (подробности)