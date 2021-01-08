На территории военной части в Уручье в пятницу, 8 января, случился пожар. Об этом сообщили в твиттере МЧС.- Подразделения МЧС в пятницу, 8 января, работают на улице Рогачевской. В ангарах происходит пожар. В 17.53 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал, - написано в сообщении.Устанавливаются причины произошедшего.В телеграм-канале Министерства обороны Беларуси уточнили, что пожар произошел на технической территории одной из воинских частей Минского горнизона в одном из складов кабельного хозяйства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар на улице Свердлова в Минске: спасатели эвакуировали жильцов.Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из подвала шел густой дым. (подробности)На участке Дмитрия Шакуты под Минском произошел пожар.Об этом сообщают очевидцы, которые говорят, что горел не дом, а хозпостройки. (подробности)В Минске на Кирова в административном здании случился пожар. Эвакуировали 150 человек.Выяснилось, что возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. (подробности)