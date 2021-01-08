В пустыне Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар-2021». До недавнего времени мы следили за тремя белорусскими экипажами: два красных МАЗа и белая Toyota Hilux. И если МАЗы выступают в «Дакаре» с 2012 года (лучший результат был в 2018 году: экипаж Сергея Вязовича занял второе место в классе грузовиков), то в классе внедорожников белорусы не выступали с 2012 года.До недавнего момента лучшим белорусским экипажем считался МАЗ Сергея Вязовича. 5 января Вязович выиграл этап и был вторым в обще зачете грузовиков. 6 января ситуация изменилась: Вязович столкнулся с серьезными техническими проблемами.- Белорусский победитель вчерашнего этапа оценивает время, необходимое ему для починки своего МАЗа, в 1-2 часа. Сегодняшний спецучасток может поставить крест на его стремлении выиграть ралли, - сообщалось в текстовой трансляции на официальном сайте ралли-марафона.8 января все изменилось: экипаж Сергея Вязовича не смог исправить технические проблемы, возникшие на пятом спецучастке «Дакара»-2021, и завершает выступление на ралли-марафоне.Toyota Hilux под управлением пилота Андрей Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого также сошла с дистанции.- Был сложный этап — организаторы писали про него как про самый сложный за всю гонку. Это действительно так, потому что дорога тяжёлая, очень много острых камней, навигация… Блудили все — и верхушка, и те, кто внизу ехал. С дюнами мы разобрались очень хорошо, ни разу не копали, не пробили ни одного колеса и шли довольно неплохо по времени. Но у нас закончился мотор. Машина осталась в дюнах — шесть километров мы не доехали до дороги и всего 75 — до финиша спецучастка. В пятницу мы занимаемся эвакуацией автомобиля и будем делать диагностику, смотреть, что с ней произошло. Если можно починить, то организаторы, наверное, нам разрешат стартовать дальше, но уже по системе Experience», — приводит слова Голобородько телеграм-канал Cross-Country Rally.Болеть остается за единственный белорусский экипаж - МАЗ под управлением Алексея Вишневского. Шестой этап МАЗ Вишневского преодолел трассу с пятым временем – 4 часа 14 минут. Первые три места заняли «камазовские» экипажи. От победителя заезда Айрата Мардеева белорусы отстали почти на 6 минут.В общем зачете спортивный МАЗ поднялся на шестое место и теперь отстает от лидера заезда – Дмитрия Сотникова – на 1 час 36 минут.«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.