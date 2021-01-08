В Гомеле водитель пытался всячески скрыться от сотрудников ГАИ, но ему это так и не удалось. А началось все с того, что 1 января инспекторы несли службу по улице Олимпийской и заметили на заправке машину «Шкода Суперб», водитель которой не раз привлекался к административной ответственности за нарушение требований сотрудника милиции об остановке. Об этом сообщили на сайте УВД Гомельского облисполкома.- В пятницу, 1 января, сотрудники ДПС вновь подали сигнал водителю об остановке с помощью маячков и сигнализации, но их требование водитель проигнорировал и уехал. Сотрудники ГАИ поехали за ним. Водитель ехал на очень высокой скорости и ему удалось скрыться. Через какое-то время инспекторы заметили припаркованную машину вблизи проезжей части недалеко от деревни Хальч. Они долгое время находились на данной территории и под утро водитель вернулся в автомобиль, - рассказали в ведомстве.И добавили, что сотрудники ГАИ поехали за водителем, который вновь проигнорировал требование об остановке.- Мужчина даже предпринял попытку проехать по полю, но его авто с этим не справилось. Тогда водитель оставил машину и стал бежать от сотрудников ГАИ. Но его догнали. Мужчина оказывал при задержании сопротивление. Инспекторы вынуждены были применить слезоточивый газ, - отметили в УВД Гомельского облисполкома.Задержанного мужчину доставили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Им оказался 37-летний мужчина, который уже не раз привлекался к административной ответственности за езду без прав.В отношении водителя был составлен целый ряд административных протоколов. Его ждет большой штраф и административный арест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На МКАД «Хонда» въехала в ограждение, развернулась и врезалась в «Тойоту» - пассажира выбросило из салона авто.Молодой человек был не пристегнут. Он доставлен в больницу. (подробности)