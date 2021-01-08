Премьер-министр Роман Головченко рассказал, сколько Беларуси удалось заработать в 2020 году на экспорте молочной продукции. Об этом сообщает БелТА.- В 2020 году удалось отгрузить на экспорт 4,4 миллиона тонн молочной продукции. Беларусь заработала 2,2 миллиарда долларов. Безусловно, все еще есть узкие места, которые необходимо «расшивать». Имеется и нехватка денежных средств в ряде хозяйств. Но долги мы уже расчистили, - отметил премьер-министр.Головченко 8 января посетил Глубокое. На предприятии в целом прибавили в выручке, а также в объеме реализации продуктов. В Витебской области планируют делать ставку и на реконструкцию ферм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Головченко: население Беларуси в десять раз сократило покупку валюты.По сравнению с августом цифры серьезно изменились. (подробности)Головченко: План по призыву к общенациональной забастовке не состоялся.Он, по словам премьер-министра, и не мог состояться, так как «наши люди настроены на работу и зарабатывание денег». (подробности)