В Минске на Солтыса машина такси сбила четырехлетнего ребенка, который спускался с горки. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- За рулем автомобиля «Рено» находился 21-летний водитель. Он ехал по улице Таежная со стороны дома №82 по улице Солтыса в направлении дома №189 по этой же улице молодой человек сбил четырехлетнего ребенка, который спускался горки на санках-ледянках, - пояснили в ведомстве.Мальчика доставили в больницу. У него черепно-мозговая травма легкой степени.Устанавливаются причины произошедшего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На МКАД «Хонда» въехала в ограждение, развернулась и врезалась в «Тойоту» - пассажира выбросило из салона авто.Молодой человек был не пристегнут. Он доставлен в больницу. (подробности)Жесткое ДТП у Комаровского рынка: машина оказалась в подземном переходе!Сейчас сотрудники ГАИ выясняют, как такое могло случиться. (подробности)