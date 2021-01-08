В Минске в трехкомнатной квартире случился пожар. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Об этом сообщили на сайте МЧС.- В пятницу, 8 января, около часа ночи в пожарную часть поступило сообщение о том, что в трехкомнатной квартире на первом этаже, которая находится по улице Кузьмы Чорного произошло возгорание. Спасатели оперативно приехали на место и установили, что загорелось имущество. Из горящей квартиры вынесли на руках хозяина квартиры, который был в инвалидном кресле и его супругу. Их осмотрели медики. Они не пострадали. Также спасатели с третьего этажа вывели на чистый воздух пенсионерку. Пожар ликвидировали, - рассказали в МЧС.В результате возгорания было повреждено имущество в комнате и закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске на Калиновского произошел пожар в квартире. Сотрудники МЧС спасли четырех человек.Одна из причин, по которой мог произойти пожар - неосторожное обращение с огнем во время курения. (подробности)В Минске на Сурганова горело общежитие. Было эвакуировано 300 человек.Спасатели рассказали, что причины случившегося выясняются. (подробности)