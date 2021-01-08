Во Всемирной организации здравоохранения признали, что «британский» штамм коронавируса, который был выявлен в декабре в Великобритании, действительно распространяется быстрее обычного. Об этом на брифинге в пятницу, 8 января, заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.- Мы постоянно получаем новую информацию. И последние данные, которые имеются у нас, говорят о том, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании. Здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое выросло с 1,1 до 1,5, - сообщила эксперт.Мария ван Керкхове добавила, что информация также свидетельствует о том, что нет никакой разницы в том, какие образом распространяется вирус.- Из этого следует, что нет никаких изменений в отношении того, как мы и дальше должны противостоять данному варианту, в том числе и использовать маски. Но нам необходимо более усердно работать, чтобы прерывать цепочки передачи. Но это осложняется тем, что параллельно с новым штаммом коронавируса циркулирует и обычный его вариант, - отметила эксперт.В организации проинформировали, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ученые рассказали, как распознать затяжной коронавирус.Симптомы могут проявляться у инфицированного пациента довольно длительное время, даже если кажется, что самая тяжелая фаза болезни отступила. (подробности)«Видим четкую стабилизацию»: главный санитарный врач высказался о плато и спаде коронавируса в Беларуси.Узнали и о том, когда у нас начнется долгожданная массовая вакцинация от COVID-19. (подробности)