Появилось видео, как из подземного перехода у Комаровки сотрудники МЧС извлекали внедорожник. Оно было опубликовано на официальном сайте ведомства.Спасатели при помощи специальных тросов, которые были закреплены к машине МЧС, вытаскивали из подземного перехода авто.Напомним, что в пятницу, 8 января, автомобиль «Инфинити» при повороте налево на Куйбышева вылетел с полосы и провалился в подземный переход. Чудом обошлось без жертв. В ГАИ рассказали, что за рулем внедорожника находился 42-летний водитель. После осмотра врачей его отпустили.Чуть позже в сети появилось видео случившегося. На нем видно, что внедорожник едет на большой скорости и поворачивать он стал не сразу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске у водителя за рулем случился гипертонический криз - машина вылетела на встречную и врезалась в дерево.ДТП случилось на Партизанском проспекте в столице. (подробности)Под Ганцевичами перевернулся автомобиль: 36-летняя женщина вылетела из салона и погибла.Водитель автомобиля и второй пассажир не пострадали. (подробности)