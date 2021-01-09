В Борисове 8 января, в пятницу, произошло лобовое столкновение. Информация об этом была опубликована на портале tut.by.По предварительной информации, за рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» находился 55-летний водитель. Он ехал по трассе Борисов – Березино – Бобруйск. В какой-то момент он неправильно выбрал скорость движения, не смог учесть погодные условия и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в «Пежо».Водитель «Фольксваген Гольф» скончался на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности. В больницу с травмами была доставлена 43-летняя пассажир «Пежо».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске на Солтыса машина такси сбила четырехлетнего ребенка, который спускался с горки.Мальчика доставили в больницу. У него черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)На МКАД «Хонда» въехала в ограждение, развернулась и врезалась в «Тойоту» - пассажира выбросило из салона авто.Молодой человек был не пристегнут. Он доставлен в больницу. (подробности)