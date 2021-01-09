Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что большую часть поставок вакцин от коронавируса уже закупили богатые страны. Это было озвучено на брифинге в Женеве в пятницу, 8 января.- Богатые страны уже закупили большую часть поставок различных вакцин от COVID-19. На данный момент применение вакцины уже началось в 42 странах. Из них 36 с высокими доходами у населения, а шесть – со средними. Существует проблема в том, что страны с низкими доходами на душу населения и ряд государства, где средние доходы, пока вакцину не получают. И эту проблему можно решить посредством механизма доступа к вакцинам COVAX и инициативы ACT-Accelerator, - заявил глава ВОЗ.По его словам, страны и с высокими доходами у населения, и со средними, участвуют в COVAX и заключают дополнительные двусторонние сделки.- В связи с этим, повышается цена для всех. И те люди из бедных стран, для которых необходима вакцина, не получают ее, - констатировал Гейбрейсус.Равный доступ к вакцинам, по мнению Гебрейесуса, позволит стабилизировать системы здравоохранения, а также ограничить способность COVID-19 к мутации.- Коронавирус и в дальнейшем будет процветать, если не уменьшить его передачу и не распределить вакцину на равных основах.Гебрейесус призвал производителей вакцины от коронавируса отдать приоритет поставкам через COVAX.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ВОЗ признали, что «британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного.В организации добавили, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным. (подробности)Ученые рассказали, как распознать затяжной коронавирус.Симптомы могут проявляться у инфицированного пациента довольно длительное время, даже если кажется, что самая тяжелая фаза болезни отступила. (подробности)